Idam realiza credenciamento para 'Regionalização da Merenda Escolar'

Manaus/AM - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas realizou, na semana passada, uma ação de credenciamento ao Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) para os produtores familiares do município de Iranduba. A ação, realizada nos dias 4 e 5 de março, foi feita em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e com a Secretaria de Produção do município, e beneficiou cerca de 130 famílias.



“O credenciamento foi feito de forma on-line e presencial, podendo o produtor se credenciar individualmente ou por meio de uma associação de produtores. Nossa meta é alcançar o maior número de produtores possível com esse programa”, comentou o gerente da unidade local do Idam, Jean Frank Cavalcante.



De acordo com ele, a maior parte dos agricultores beneficiados é de produtores de hortaliças, consideradas o carro-chefe do município, e de frutíferas. Jean salientou também a importância da parceria entre os órgãos do Sistema Sepror.