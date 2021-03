Idam entrega alimentos a famílias em vulnerabilidade no Amazonas

Manaus/AM - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Ambiental Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) deu início, na última sexta-feira (19), ao processo de aquisição com entrega simultânea, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), de mais de 200 kits de produtos provenientes da agricultura familiar para beneficiar famílias em condição de vulnerabilidade no município de Benjamin Constant.

Segundo o gerente da unidade local do Idam em Benjamin Constant, Denis Lima, trata-se de um programa emergencial que beneficiará as 52 famílias de produtores familiares da região com um valor estimado de R$ 104 mil. Os alimentos serão entregues à Secretaria Especial da Saúde Indígena (Sesai), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Igreja Católica e Igreja do Altíssimo Nome, que irão distribuí-los às famílias necessitadas.

De acordo com ele, a iniciativa propõe compensar o fato de a feira da ADS não poder ser executada em decorrência das limitações impostas pela pandemia. Até o momento, já foram entregues mais de 3 toneladas de banana, 1 tonelada de macaxeira, aproximadamente 800 quilos de polpa de cupuaçu e maracujá, 150 quilos de limão, 350 quilos de caroço de açaí, 70 quilos de couve, 150 quilos de mamão e três caixas de ovos. As entregas estão agendadas para ocorrer às terças e sextas-feiras.