Idam define distribuição das 227 vagas do concurso no Amazonas

Manaus/AM - A comissão de servidores do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), divulga a relação de distribuição das 227 vagas por município de cada polo.

No Polo 1, que abrange Manaus e os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Anamã, Anori, Autazes Beruri, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Iranduba, Manacapuru, Vila Rica de Caviana (Manacapuru), Manaquiri, Novo Airão e Rio Preto da Eva, há 60 vagas, e mais 35 vagas na sede do Idam Central.

No Polo 2, que abrange os municípios de Itacoatiara, Novo Remanso (Itacoatiara), Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Silves, Urucurituba, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, Urucará e Parintins, estão disponíveis 38 vagas.

No Polo 3, que compreende os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antonio do Içá, Tabatinga, Tonantins, Alvarães, Fonte Boa, Japurá, Juruá, Jutaí, Maraã, Tefé, Uarini, Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna e Itamarati, são 54 vagas.

No Polo 4, abrangendo os municípios de Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Vila Extrema (Lábrea), Paliai, Tapauá, Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré, Santo Antonio do Matupi (Manicoré) e Novo Aripuanã, são 40 vagas.

Prazo – Na sexta-feira (13), o Idam informou que o prazo para apresentação de documentos para habilitação à posse foi expandido até a próxima quarta-feira (19), em virtude da existência de retardatários que não apresentaram documentos e também do escalonamento de agendamentos realizados pela Junta Médico Pericial do Estado do Amazonas.

Os convocados da 1ª chamada do Concurso Público — Edital nº 01/2018 têm a obrigatoriedade de fazer o agendamento na Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas, por meio do site http://servicos.sead.am.gov.br/juntamedica/realizar-agendamento. Após a emissão do documento de inspeção médica, devem retornar à comissão para providências de posse.

Os aprovados no concurso devem fazer a entrega dos documentos no auditório do Idam, na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, bloco G, segundo andar, bairro Japiim, zona sul de Manaus, no período das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.