Idam anuncia serviços de crédito, documentação e capacitação para a 45ª Expoagro

Manaus/AM - Ação de crédito, assistência técnica e capacitação estão entre os serviços que serão oferecidos aos produtores rurais amazonenses pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) durante a 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que acontece entre os dias 5 e 10 de dezembro. O objetivo do instituto é atender o público e contribuir para o fortalecimento do setor primário amazonense, com ações voltadas às demandas dos agricultores familiares, pecuaristas, pescadores artesanais, meliponicultores e demais trabalhadores do segmento.

Na exposição, o Idam contará com um espaço no qual serão elaborados projetos de crédito e um ponto de informações sobre os serviços disponibilizados ao público, conforme informou o diretor-presidente do instituto, Vanderlei Alvino.

Em relação à ação de crédito, o Idam será o responsável pela elaboração dos projetos, que serão encaminhados à Afeam, a responsável pela concessão do recurso aos solicitantes. “Disponibilizaremos uma equipe altamente capacitada para atender as solicitações de todos que nos procurarem”, pontuou Alvino.

Ainda no que diz respeito à capacitação, produtores de todas as atividades do setor primário poderão solicitar um projeto de crédito junto ao Idam. O instituto estima que, pelo menos, 40 projetos de pescadores artesanais, com valores de até R$ 21 mil, sejam submetidos à aprovação da Afeam. “Isso sem contar as outras culturas do setor primário”, destacou o diretor-presidente.

Destaque

Entre as ações de destaque do Idam na Expoagro também estão as capacitações. No total, serão disponibilizadas oito capacitações, entre cursos, palestras e workshops, ministrados por técnicos do instituto.

Confira a programação:

Palestras

Dia 05/12

14h: Perspectivas da Abacaxicultura para o Estado Amazonas / Palestrante: Silvia Christina Domingues de Abreu.

15h: Boas Práticas no Manejo e Qualidade da Água da Piscicultura / Palestrante: Paulo Roberto da Silva Torres.

16h: Iniciando na pesca esportiva / Flávio Ruben Paes de Oliveira Junior.

Dia 07/12

8h: Legalização de Atividades na Meliponicultura e Avicultura / Palestrante: João Marcos.

9h e 10h: Pecuária Sustentável: Genética, Sanidade e Sistema de Pastejo Rotacionado / Maria das Dores Oliveira e Cristiane Mara Silva da Costa.

Dia 08/12

8h e 9h: Boa Práticas na Produção, Manejo e Pós-Colheita do Café / Palestrante: Ana Cecília Lobato.

Minicursos

Dia 07/12

8h e 9h: Boas Práticas na Produção e Melhoria da Farinha de Mandioca / Palestrante: Suzamar da Silva Santos

10h e 11h: Bioinsumos e Qualidade do Solo na Agricultura Familiar / Palestrante: Ana Cláudia Muller

Dia 08/12

8h: A Importância da Agroecologia como Estratégia para Minimizar os Efeitos dos Incêndios Florestais e Queimadas no Contexto da Agricultura Familiar / Palestrante: Mario Francisco Caldas Ono

10h: Tecnologias de Cultivo na Produção Sustentável de Pitaya / Palestrante: Pedro Chaves

Localização

A 45ª Expoagro será realizada entre os dias 5 e 10 de dezembro, no Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, localizado no KM 2 da BR-174. O evento é uma iniciativa do Governo do Amazonas, sob coordenação da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e demais vinculadas ao Sistema Sepror —Idam, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (ADAF).

Essa será a primeira vez que a Expoagro será realizada no Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, que deve receber mais de 350 mil visitantes.