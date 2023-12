IBGE mostra que seca prejudicou produção industrial do Amazonas em 2023

Segundo o pesquisador, a indústria do Pará também é afetada pela seca, mas em proporção bem menor. A produção industrial paraense ainda conseguiu crescer 0,1% em outubro ante setembro, e 8% na comparação com outubro de 2022.

Manaus/AM - Mesmo em fase de término, a seca histórica deste ano deixou rastros como na indústria local, quase que totalmente dependente do fluxo logístico dos rios, muitos dos quais estavam e ainda estão sem condições de navegação. De acordo com o Estadão, a indústria amazonense viu sua produção cair 2,6% em outubro ante setembro e recuar outros 5,7% na comparação com outubro de 2022, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.