Ibama inicia testes de aptidão física para curso de brigadistas no Amazonas

Manaus/AM - O Ibama iniciou, na sexta-feira (3), Testes de Aptidão Física (TAF) que faz parte do curso de brigadistas de combates a incêndios florestais, no município de Careiro, no interior do Amazonas.

O curso terá certificação pela instituição Federal, em que o objetivo final é formar uma brigada apta para as novas ocorrências que possam aparecer no município. Logo após esta fase, os alunos irão iniciar os estudos teóricos.

A Prefeitura do Careiro está apoiando as atividades. A turma é formada por servidores do município e pela sociedade civil, ligada aos combates de incêndios e queimadas.