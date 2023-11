Ibama forma 45 brigadistas no Amazonas

Manaus/AM – O Ibama formou 45 novos brigadistas, neste sábado (11), aprovados no curso promovido pelo Centro de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) no município de Careiro Castanho, interior do Amazonas.

A turma leu o Juramento do brigadista e as autoridades que colaboraram no curso receberam os certificados de amigos do Prevfogo.

O curso surgiu da necessidade de se prevenir e combater os incêndios florestais nos municípios atendidos após crise de fumaça nem Manaus.

"É um importante legado que deixamos pra região mais crítica do fogo e fumaça de 2023. Esses guerreiros serão fundamentais para se criar uma cultura dos cuidados com o fogo em seus municípios" afirmou o Superintendente do IBAMA-AM, Joel Araújo.

Cabe aos municípios de Careiro Castanho, Manaquiri e Autazes e alocar os formandos no quadro de servidores das prefeituras.