Ibama flagra grupo responsável por desmatar mil hectares de floresta no Ama

Manaus/AM - Uma operação conjunta de instituições públicas do Acre flagrou um desmatamento ilegal de 1000 hectares no município de Boca do Acre, no Amazonas. O caso foi descoberto na quarta edição da Operação Amazônia Verde, que vem investigando a região desde o dia 22 de setembro.

A equipe do Ibama, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal chegou ao local do desmatamento no dia 29 de setembro e encontrou 20 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, trabalhando na derrubada da floresta. Os trabalhadores estavam em condições precárias, com risco de acidentes e submetidos a trabalho análogo à escravidão.

Os acampamentos dos desmatadores foram destruídos e 15 motosserras foram apreendidas. Segundo a Superintendência do Ibama no Acre, os criminosos já haviam derrubado 600 hectares de floresta e tinham a intenção de derrubar mais 400 hectares.