Ibama apreende 73 mil litros de diesel marítimo avaliados em R$ 1,17 milhões no Amazonas

A operação TaqPP, realizada pelo Ibama, tem como objetivo fiscalizar o transporte aquaviário de produtos perigosos. A ação foi realizada em Manaus, no Amazonas, e contou com a participação de agentes do Ibama, da Deflu, da ANP e da Marinha do Brasil.

A apreensão foi realizada durante uma operação conjunta do Ibama, da Delegacia Fluvial da Polícia Civil (Deflu), da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Marinha do Brasil, na sexta-feira (27), mas a ação só foi divulgada nesta quarta-feira (1°).

