Ibama alerta sobre a comercialização de artesanatos com penas de aves no Amazonas

Manaus/AM - Equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Amazonas iniciaram mais uma campanha “Não tire as penas da vida”. A ação visa prevenir e combater ilícitos ambientais no período do Festival Folclórico dos Bois Bumbás de Parintins Garantido e Caprichoso.

A campanha tem o objetivo de informar e sensibilizar a sociedade em geral a colaborar no combate ao comércio ilegal de artesanato feitos com produtos e subprodutos da fauna silvestre (brincos, tiaras, cocares, entre outros adereços), uma prática secular que é um dos fatores que ameaçam a sobrevivência de várias espécies da nossa fauna, notadamente as aves.

O Superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, explica que a escolha do mês de junho para o lançamento da campanha tem como motivação o festival folclórico dos Bois Bumbás Garantido e Caprichoso de Parintins/AM, “uma vez que, no período que o antecede e durante o festival, o mercado desses artesanatos aumentam muito, especialmente aqueles feitos com penas e subprodutos de fauna silvestre”, reforça.

Em caso de flagrante, os produtos do crime serão apreendidos e a pessoa autuada, conforme prevê a Lei 9605/98 e o Decreto 6514/08, respondendo posteriormente pelo crime na justiça. A multa pode ser de R$ 500 ou R$ 5 mil por unidade de espécime identificado no artesanato, podendo ainda ser calculada por unidade de produto.

A Campanha educativa e Operação de Fiscalização Ambiental são realizadas desde o ano de 2002 devido a inúmeras denúncias de abate de animais silvestres na região dos municípios de Parintins, Barreirinha e Nhamundá/AM.

Após a implantação do Projeto, criado pelo responsável do setor de fauna do IBAMA/AM Prof. Paulo Andrade, o grau de conscientização das Associações Folclóricas e comerciantes do município de Parintins, foi desenvolvido o comprometimento ecológico e sustentável não só nos poemas e músicas, mas, fundamentalmente na fabricação e confecção de suas indumentárias com material sintético ou penas de animais domésticos.