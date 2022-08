HPS pede ajuda para localizar familiares de paciente em Manaus

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização de familiares do paciente que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158, ou procure o Serviço Social de hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

O homem foi levado ao HPS pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), vítima de agressão física, no dia 6 de agosto. O paciente que tem tatuagem no braço e perna esquerda.

