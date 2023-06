Hospital procura família de paciente internado em Manaus

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente que está internado na unidade.

Segundo a SES-AM, o paciente deu entrada na unidade conduzido pelo Samu, no dia 16 de junho, com anemia severa e sinais de desconforto respiratório. O mesmo identifica-se como Eduardo da Silva e apresenta-se bastante desorientado e confuso, o que dificulta a comunicação com a equipe multidisciplinar.

A unidade pede, a quem tiver alguma informação, que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato com o Serviço Social do HPS – Aristóteles Platão Bezerra Araújo pelos telefones 92 3647-4145, 3647-4140, (92) 992143253.