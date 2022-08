Hospital de Tabatinga ganha novos leitos de UTI e de enfermaria no Amazonas

Manaus/AM- A Unidade Hospitalar de Tabatinga recebeu a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O local passou por uma obra de revitalização e foi entregue nesse sábado (20), pela Secretária de Saúde do Estado (SES/AM).



O secretário de Saúde do Estado, Dr. Anoar Samad, destacou a importância desta obra para a população do município de Tabatinga. "Esta é uma entrega histórica e que vai fazer a diferença na saúde da região do alto Solimões. Já inauguramos as UTIs de Tefé e Parintins, entregamos hoje a de Tabatinga e o próximo município será Humaitá”, afirmou o secretário.

Com a reforma, a unidade contará com 64 leitos de enfermaria, isolamento e observação; 19 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), três centros cirúrgicos e uma sala para pequenas cirurgias. Para o pronto-socorro adulto e infantil, serão oito consultórios, 18 leitos incluindo de emergência (2), enfermaria de observação (6) e UTI adulto (10), além de um parque de imagens completo, com sala de raio-X, ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia e mamografia.



A secretária executiva de Assistência do Interior da SES-AM, Rita Almeida, destacou que além de Tabatinga, o hospital também atende a população dos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant.

As alas da maternidade, de enfermarias e cirúrgica contarão com 71 leitos no total, incluindo para UTI adulto, infantil e de isolamento; enfermaria e leitos de Unidade de Cuidados Neonatais Intermediários (UCNI).

Na ala de maternidade serão implantados uma enfermaria de alto risco e dois quartos de pré-parto, parto e pós-parto (PPP).