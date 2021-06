Hospital de Manaus supera 6 mil altas de pacientes recuperados da Covid-19

Manaus/AM - O Hospital Delphina Aziz ultrapassou nesta semana a marca de 6 mil altas médicas de pacientes curados da Covid-19. E para celebrar o feito, a unidade de saúde realizou nesta terça-feira (1°), o Mega Corredor da Vitória, recepcionando outros 13 pacientes que estavam internados e receberam alta da unidade.



A comemoração ocorreu no ambulatório do hospital, localizado na Avenida Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus, por volta das 15h. No corredor da unidade, médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde recepcionaram os pacientes com cantoria e muitos aplausos.



Corredor da vitória - Desde que o Hospital Delphina Aziz se tornou referência para pacientes com Covid-19, a gestão do hospital tem implantado vários fluxos assistenciais para atendimento aos pacientes acometidos pela doença e, considerando o grande número de pessoas que se recuperam no hospital, foi implantado na unidade, o Corredor da Vitória.



A ideia do Corredor da Vitória veio a partir de uma matéria jornalística sobre alta de paciente, exibida bem no início da pandemia, onde os familiares estavam na porta de uma unidade de saúde aguardando seu familiar internado, naquele momento, funcionários e público que estavam ali, aplaudiram o paciente. Então, a assessora de comunicação do Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN), do qual o hospital faz parte, adaptou a ideia nascendo, assim, o Corredor da Vitória.