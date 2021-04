Hospital Beneficente Português no Amazonas vai receber recursos federais

Manaus/AM - O Conselho Estadual de Saúde do Amazonas (CES-AM) realizou reunião extraordinária, nesta segunda-feira (19), quando aprovou a contratualização do Hospital Beneficente Português para prestação do serviço de hemodiálise. A aprovação permite que a instituição receba recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS), na oferta do serviço em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O secretário Marcellus Campêlo, presidente do CES-AM, explicou que a contratualização recebia apenas recursos estaduais. No ano passado, o Governo do Amazonas, assinou convênio com o hospital para a contratação de 180 novas vagas de hemodiálise destinadas à rede pública, eliminando fila de espera.

“Historicamente a rede tinha um problema sério de oferta desse serviço. O Beneficente Português estava há quase dois anos esperando essa contratualização e nós, ano passado, ao tomarmos conhecimento desta pendência, aceleramos o processo e hoje o conselho pôde se debruçar sobre o tema e aprovar definitivamente a contratualização”, informou o secretário.