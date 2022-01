Hospitais de Manaus têm quase 100% de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com covid

Manaus/AM- Dados do painel de monitoramento de leitos da SES-AM, apontaram nesta quarta-feira (19), que os hospitais Delphina Aziz e 28 de Agosto, em Manaus, se aproximam de quase 100% de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19.

No Hospital 28 de Agosto, 12 leitos de UTI para infectados com Covid estão com 100% de ocupação, e dos 33 leitos clínicos de covid, apenas 3 estão disponíveis, apresentando 91% de ocupação.

Já no Hospital Delphina Aziz, dos 48 leitos de UTI para pacientes com covid, 45 estão ocupados, o que representa 94% de ocupação. Já dos 140 leitos clínicos para infectados com o vírus, 104 estão ocupados (75%).

Em todo o Amazonas, o sistema público está com 53,85% de ocupação dos leitos de UTI para pacientes diagnosticados com covid, de um total de 117 leitos ofertados. Já os leitos clínicos covid estão com 77,17% de ocupação, de um total de 346 leitos ofertados.

Com essa grande demanda, o Governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou na semana passada 74 novos leitos de UTI que serão ofertados pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas e pelo estado, para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e depois seguirá com base na necessidade da rede estadual de saúde.