Horário de votação no Amazonas será diferenciado; confira

A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que padronizou o horário de votação no país.

Já os municípios que têm fuso horário do Acre, as seções eleitorais serão abertas às 6h.

Manaus/AM - A votação para as eleições 2022 no Amazonas acontecerá das 7h às 16h, no dia 2 de outubro, e no dia 30, caso haja segundo turno.

