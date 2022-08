HORA do H recebe a jornalista Baby Rizzato nesta quinta

Manaus/AM - A apresentadora Baby Rizzato participará, nesta quinta-feira (18), do programa Hora do H com o jornalista Humberto Amorim, no Portal do Holanda.

No ano em que a jornalista comemora 50 anos de carreira, Baby retornou às telinhas com o programa "Nosso Encontro Entrevistas" após um hiato de 6 anos. Ela, que é uma figura conhecida dos amazonenses e conquistou diversos admiradores ao longo da carreira, também lançará o livro “Luzes, câmera, no ar”, no entanto, ainda sem data definida.

Em entrevista para a TV A Crítica, Baby relembrou sua trajetória. “Quando eu entrei na TV A CRÍTICA, era TV Baré. Eu era casada ainda, e o diretor da TV Baré, muito amigo da minha família, chamou a mim e ao Heron para uma reunião. Quando eu cheguei lá, eu fiquei apaixonada pelo tamanho do estúdio – eu tinha saído da TV Ajuricaba, que era um estúdio bem pequenininho. Daí eu cheguei lá, e vi aquele estúdio imenso, aquele camarim muito legal. Daí começamos a trabalhar, eu e o Heron, fazendo o programa ‘Nosso Encontro’", contou.

“Dificuldades a gente passa sempre né? Eu comecei com uma televisão quase que feita ‘à lenha’, porque ela era em preto e branco. Passei por essa etapa, e entrei na TV colorida, entrei nos microfones de lapela", relembrou.