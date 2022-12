Homens têm medo de sair sozinhos à noite após aumento de homicídios no Amazonas, diz IBGE

Manaus/AM - O número 1.780 de homicídios registrados no Amazonas em 2021 pode justificar o medo de mais de 60% dos moradores dos estados da região Norte de andar sozinhos à noite nas ruas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua no ano de 2021 e divulgada hoje (7) pelo IBGE.

No ano de 2021, foram 1.060 homicídios em Manaus e 404 nos municípios do interior do Estado, conforme os dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) no site do órgão. Só no último trimestre de 2021, em Manaus correram 316 homicídios enquanto no interior foram 117.

Neste ano de 2022, pelos dados disponíveis no site da SSP-AM, de janeiro a agosto já foram registrados 641 homicídios na capital e 212 no interior.

No país, o índice de pessoas que se sente insegura ou muito insegura para sair às ruas à noite foi de 51,7%, ficando em 38,1% na região Sul, enquanto nas demais regiões, os percentuais são: Nordeste (54,4%), Sudeste (53,1%) e Centro-Oeste (50,4%).

A ocorrência de grupos organizados em Manaus para a prática de crimes coloca os homens entre os que mais temem violências como o homicídio. Há vários relatos na imprensa de assassinatos que seriam por acerto de contas referentes à venda de entorpecentes, além de assaltos.

A violência policial também amedronta mais aos homens. Uma comparação entre homens e mulheres demonstrou que os entrevistados do sexo masculino têm mais medo (13,5%) que as mulheres (8,5%) de ser vítimas desse tipo de violência.

Além disso, 13,4% dos homens têm medo de ser confundidos com bandidos, enquanto entre as mulheres esse receio só atinge 6,9% delas.

O medo de ser vítima de agressão sexual atinge 20% das mulheres, enquanto o percentual de homens com esse medo chega a 5,7%.

Nas mulheres, a percepção de risco alto e médio é maior para quase tudo: de ser assaltada, ter sua casa assaltada, ser vítima de violência física, ser assassinada, estar no meio de um tiroteio etc, mas a diferença mais gritante é ser vítima de agressão sexual, explica o IBGE.

As mulheres, em geral, se sentem mais inseguras que os homens, segundo a pesquisa, mesmo em casa. As que sentem seguras em casa são 88,6%, no bairro, 69,5% e na cidade, 51,6%. Por outro lado, os percentuais para os homens são de 90,5%, 75% e 58%, respectivamente.