Homem que atacou cães a terçadada por entrarem em quintal é preso no Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado pela Polícia Civil como José Carlos Gomes da Silva, 51, foi preso nesta segunda-feira (10), após atacar a terçadada dois cães que entraram em seu quintal, em Maraã, no Amazonas.

De acordo com informações da polícia, o dono dos cachorros, que é vizinho do suspeito, denunciou o caso em uma delegacia. “O dono dos cães relatou que eles foram atrás de um gato no quintal do suspeito, e no momento em que ele viu que eles estavam na casa do vizinho, foi até lá buscá-los e se deparou com eles no chão, com várias lesões e agonizando”, disse o escrivão Júlio Lisboa, gestor da 60ª DIP.

Após a denúncia, equipes policiais saíram em busca do suspeito, momento em que o dono dos cães avistou José e os policiais o prenderam em flagrante.

Os cachorros foram encaminhados para Manaus onde serão tratados em um local especializado.

O suspeito foi autuado por crime ambiental e está a disposição da justiça.