Homem perde carro após emprestar para amigo sem saber que seria para levar drogas

Manaus/AM - Emprestou o carro para o amigo que o utilizou para o transporte de drogas, fato do qual resultou prisão em flagrante, com posterior condenação de Heliel Santos, na ação penal que resultou na perda do veículo para a União. No curso do processo, o pedido de restituição do veículo acabou sendo negado, mesmo o interessado argumentando que não tinha conhecimento que o carro seria utilizado para a prática do tráfico. Leia mais em Amazonas Direito.