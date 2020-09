Homem morre e mulher fica ferida em acidente gravíssimo em Manaus

Manaus/AM - Um homem morreu e uma mulher precisou ser resgata por uma equipe do Corpo de Bombeiros, após um carro colidir contra um poste e ficar completamente destruído na manhã dessa segunda-feira (7), na avenida Mário Ipiranga, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul.

O veículo possui placa de Belo Horizonte e traz a logomarca da uma locadora, o que indica que eles seria alugado. A polícia cogita que as vítimas não sejam de Manaus. Ainda não se sabe o que teria causado a colisão, mas o impacto foi tão violento que o motor foi empurrado para dentro do carro.

Carro fica destroçado após acidente em avenida de Manaus pic.twitter.com/XhF5ScvCPL — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 7, 2020

Os bombeiros precisaram serrar as portas e a lateral para retirar mulher ferida e facilitar a remoção do IML no momento da retirada do corpo do jovem que aparenta ter entre 20 e 28 anos.

A sobrevivente foi levada para o Hospital 28 de Agosto desacordada com fratura exposta na perna. Durante análise inicial, os peritos encontraram marcas de frenagem na pista, o que indica que o condutor tentou parar o carro antes da colisão.