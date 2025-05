Homem morre atropelado ao sair correndo de área de mata no Musa

Manaus/AM - Um homem identificado como Márcio de Almeida Monteiro, de 40 anos, morreu após ser atropelado na tarde deste sábado (24), ao tentar atravessar a rua nas proximidades da área do Jardim Botânico Adolpho Ducke, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

De acordo com informações preliminares apuradas no local, a vítima teria saído de uma área de mata onde, segundo moradores, é comum o uso de drogas. Márcio teria tentado atravessar a via de forma repentina e acabou sendo atingido por um veículo, uma Pick-up OROCH.

O impacto foi grave e ele morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O condutor do veículo permaneceu na cena do acidente e prestou esclarecimentos às autoridades. "Infelizmente eu não consegui desviar dele. Eu estava sozinho. Deixei os funcionários aqui e estava voltando para casa, para tomar um banho e esperar a esposa para levar ela pro serviço", disse o motorista.