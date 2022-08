Homem morre afogado durante passeio com amigos em praia no Amazonas

Agentes do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros removeram o corpo da vítima que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Um homem de 27 anos morreu afogado, na tarde deste domingo (21), durante um passeio com amigos na praia do Sarará, no município de Novo Airão, no Amazonas.

