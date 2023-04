Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha de 6 anos no Amazonas

Manaus/AM - A polícia prendeu um homem, de 37 anos, suspeito de estuprar a própria filha, de 6 anos, em Juruá, no Amazonas.

De acordo com informações da polícia, o homem foi detido no sábado (1º) no bairro São Francisco. Segundo o investigador Kedson Lira, gestor da 70ª DIP, as investigações iniciaram após a tia da vítima registrar Boletim de Ocorrência (BO) na unidade policial, informando que notou sinais de violência no corpo da criança.

“A tia juntamente com a mãe passaram a conversar com a criança, que relatou que seu pai brincava com ela, mas ela tinha que ficar calada, e não contar nada para ninguém”, relatou o gestor.

Conforme Kedson, foram solicitados exames de conjunção carnal que constataram os abusos sofridos pela vítima. Os familiares também forneceram fotos e vídeos da criança violentada. Com base nisso, foi representada à Justiça pela prisão do indivíduo, e a ordem judicial foi decretada no dia 1° de abril, pela Vara da Comarca de Juruá.

Ainda segundo o investigador, o suspeito foi encontrado escondido em uma construção. “Ele alegou que no momento do ato estava sob efeito de álcool e entorpecentes”, explicou o gestor.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável, e ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.