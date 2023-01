Homem é preso suspeito de causar incêndio que destruiu casa de ex no Amazonas

O homem foi preso em flagrante na casa de vizinhos próximo ao local do crime, no bairro Manoel Costa. Ele deve responder pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e dano qualificado.

De acordo com informações da polícia, o homem descumpriu uma medida protetiva que a vítima tinha contra ele. O suspeito foi até a casa da ex e ateou fogo na residência, onde também mora o filho dela. O imóvel ficou destruído e ninguém se feriu.

