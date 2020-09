Manaus/AM - Um homem de 51 anos, foi preso nessa segunda-feira (7), após efetuar tiros na rua José Eufrásio Filho, no Centro de Amaturá, no interior do Amazonas.

Denúncias de moradores que ficaram assustados com a situação levaram a PM até o suspeito. Assim que chegaram ao local, os agentes encontraram o homem completamente embriagado, ele correu e escondeu a arma de fogo dentro de casa, mas foi abordado e preso em flagrante.