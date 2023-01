Homem é preso após estuprar a própria irmã de 12 anos no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 22 anos foi preso, nesta terça-feira (24), após estuprar a própria irmã, de 12 anos, na rua Dom Pedro I, no bairro Monte Castelo, em Tefé, no Amazonas.

De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (23). “Tomamos conhecimento da ação criminosa e logo iniciamos as investigações para capturar o autor. Conseguimos localizá-lo e efetuar sua prisão em flagrante. Em depoimento na delegacia, ele disse que estava sob efeito de álcool e de entorpecentes, na ocasião do delito”, disse o delegado Carlos Augusto Monteiro.

O suspeito foi preso no mesmo endereço, por volta das 01h do dia seguinte. Ainda conforme o delegado, as investigações irão continuar para apurar se outros membros da família também foram vítimas do homem.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional de Tefé, onde responderá por estupro e ficará à disposição da Justiça.