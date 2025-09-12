   Compartilhe este texto

Homem é preso após espancar enteada de 11 anos e tentar fugir no Amazonas

Por Portal Do Holanda

12/09/2025 18h32 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - Um homem de 23 anos, que não teve nome revelado pela polícia, foi preso, nesta sexta-feira (12), após espancar sua enteada, uma menina de 12 anos, em Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. De acordo com a polícia, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado em via pública. 

De acordo com o delegado Bruno Rafael, da 47ª DIP do município, as diligências foram iniciadas após a vítima comparecer à delegacia por volta das 10h, acompanhada do tio, e relatar que havia sido agredida pelo padrasto. Na ocasião, ele desferiu um soco em seu olho e, em seguida, a ameaçou de morte, caso contasse ao pai o que havia ocorrido.

“Diante dos relatos da criança, saímos em diligência com o apoio da GCM até a residência do indivíduo, mas ele já havia fugido. Continuamos as buscas e o localizamos em via pública, no bairro Centro, constatando ainda que ele portava um terçado”, informou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, a vítima relatou que os episódios de agressão eram recorrentes. “Representamos pela prisão preventiva do agressor e pela aplicação de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) em favor da vítima, a fim de preservar sua integridade”, acrescentou Bruno Rafael.

O homem responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no âmbito da violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

