Homem é condenado à prisão e a indenizar vítima que tentou matar no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Juruá, obteve a condenação judicial de um homem por tentativa de homicídio. A maioria do Júri acatou a tese sustentada pela Promotora de Justiça Adriana Monteiro Espinheira e condenou o réu em sessão plenária de julgamento do Tribunal do Júri, conduzida pelo Juiz Daniel do Nascimento Manussakis. O réu foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, e ao pagamento de indenização à vítima.

