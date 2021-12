Homem é condenado a 8 anos por tentar matar dupla a terçadadas no Amazonas

Manaus/AM - Felipe Batalha Arantes foi condenado foi condenado à pena total de oito anos por tentar matar Saimon Aquino da Silva e Samara Aquino da Silva a terçadas. O crime ocorreu em julho de 2020 no município de Fonte Boa, no interior do Amazonas.

Felipe já está preso há um ano e quatro meses e deve cumprir o prazo restante pela prática de tentativa de homicídio. A sentença saiu na madrugada de quarta-feira (08) e foi presidida pelo juiz Samuel Pereira Porfírio, com atuação do promotor Ricardo Mitoso Borges Nogueira e do advogado de defesa Damião Ferreira Lisboa.

Segundo a denúncia, os crimes foram cometidos por vingança, após desentendimentos, por volta de 20h de 20/07/2020, com o uso de arma branca (terçado) contra as vítimas, “só não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistente na rápida prestação do socorro médico”. Em estado grave, as vítimas foram levadas ao hospital local, mas depois transferidas para Manaus por via aérea.