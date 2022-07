Homem é condenado a 56 anos de prisão por estuprar as próprias filhas no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi condenado a 56 anos de prisão, em regime fechado, por estupro de vulnerável cometido contra suas duas filhas. Os crimes ocorreram entre os anos de 2016 e 2018, na Vila Amazônia, zona rural de Parintins. O réu manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos contra suas filhas, que tinham 10 e 12 anos na época dos estupros.

De acordo com a denúncia do MPAM, os crimes começaram quando o homem se separou da mãe das crianças e foi para a zona rural morar com os pais dele. Os crimes só foram cessados quando a filha mais velha, já com 14 anos, engravidou e as vítimas foram morar com a mãe, momento em que se sentiram confortáveis para relatar o ocorrido. A mãe denunciou o caso à polícia e então iniciou-se o processo judicial que culminou na sentença.

Foi um julgamento na 3ª Vara de Parintins, sob a presidência do Juiz titular, Anderson Luiz Franco de Oliveira. O MP foi representado pela Promotora de Justiça Marina Campos Maciel, titular da 3ª PJ.