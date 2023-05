Homem é condenado a 14 anos de prisão por matar ‘colega de copo’ em bar no Amazonas

Manaus/AM - Denilson da Silva Alexandrino foi condenado a 14 anos e três meses de reclusão em regime fechado por matar Alberto Palmela de Lima. O crime ocorreu em 15 de maio de 2022. O réu já apresentava antecedentes criminais por condenação anterior, proferida nos autos do processo n.º 0000033-69.2017.8.04.2600.

De acordo com a Vara Única da Comarca de Barcelos, que julgou o caso, consta da denúncia feita pelo Ministério Público do Amazonas (MPE/AM) que, no dia do crime, Denilson e a vítima estavam em um bar localizado na Estrada do Aeroporto, bairro São Francisco, em Barcelos, e após uma breve discussão verbal entre eles, o réu Denilson da Silva Alexandrino desferiu golpes de faca em Alberto, e fugiu do local. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na mesma data. Após ser preso em flagrante, o réu afirmou que o crime foi motivado por uma ameaça feita a ele pela vítima.

Durante os debates, a Promotoria sustentou a condenação do acusado pela tese de homicídio. A defesa, por sua vez, inicialmente pela desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte e, subsidiariamente, pela aplicação de causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (artigo n.º 121, parágrafo 1.º do CP).