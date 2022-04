Homem é condenado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Barcelos, obteve a condenação, pelo Tribunal do Júri, de dois réus acusados de homicídio e de um terceiro, acusado de feminicídio. Os julgamentos foram conduzidos pela Juíza Tamiris Gualberto Figueiredo, com atuação do Promotor de Justiça Paulo Alexander dos Santos Beriba.

Rafael Ugarte da Silva foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, cometido em 2019, no Município de Barcelos (399 quilômetros de Manaus). O julgamento ocorreu no dia 08 de abril. Ugarte foi condenado a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado.

No dia 6/04, foram condenados os outros dois réus. Ezequiel da Silva Braga, pelo crime de homicídio simples. Sua pena foi de 5 anos, 6 meses e 22 dias em regime semiaberto. Pedro Antônio Cordovil foi condenado pelo crime de feminicídio e recebeu a pena de 11 anos, 10 meses e 15 dias em regime fechado.

"No Tribunal do Júri, o Ministério Público atua na acusação, buscando a efetivação da Justiça. O julgamento com a condenação do réu é importante porque a sociedade de Barcelos teve uma resposta dos órgãos que atuam na promoção da Justiça”, declarou o Promotor de Justiça Paulo Alexander dos Santos Beriba.