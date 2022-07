Homem com 1º caso suspeito de varíola dos macacos no Amazonas foi de barco para Parintins

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM), informou que a primeira pessoa suspeita de estar infectada com a varíola dos macacos, a Monkeypox, no estado, esteve em Parintins na semana em que ocorreu o festival folclórico na cidade.

De acordo com a diretora-presidente da FVS, Tatyana Amorim, o homem viajou no dia 22 de junho para o município, e uma embarcação acompanhado de turistas europeus. No dia 27, começou a sentir os primeiros sintomas.

Ele então foi até a Fundação de Medicina Tropical, em Manaus, e o médico que realizou o atendimento recomendou o isolamento do paciente.

Nesta segunda-feira (4), ele completou seis dias de sintomas e apresenta quatro lesões. Familiares do paciente não apresentaram qualquer sintoma.