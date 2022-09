Henrique Oliveira ataca Eduardo Braga sobre aumento na tarifa de energia elétrica

Manaus/AM - O candidato ao governo Henrique Oliveira (Podemos) atacou Eduardo Braga (MDB) sobre o aumento da tarifa de energia elétrica enquanto ministro de Minas e Energia durante o governo Dilma. O confronto ocorreu na noite desta terça-feira (27) durante o debate com os candidatos ao governo do Amazonas na Rede Amazônica.

“Todo mundo sabe que quem aumentou a energia elétrica quando era ministro das minas e energia era o senhor Eduardo Braga. Passou dois anos lá no ministério e conseguiu dar a você que precisa do ar-condicionado, a você que precisa da sua geladeira, não adianta o Lula dizer que vai botar picanha na sua mesa e cerveja gelada, se você não tem energia elétrica para botar na geladeira. Ele sabe que ele faltou com a verdade”, declarou Oliveira.

Em resposta, Braga negou as acusações e afirmou que nenhum ministro tem o poder de aumentar as tarifas. Ele também disse que queria aproveitar o debate para desmentir as notícias falsas em relação ao seu trabalho frente ao ministério.