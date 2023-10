Helicópteros da Marinha vão auxiliar combate a incêndios no Amazonas

Manaus/AM – A Marinha do Brasil vai reforçar as ações de combate aos focos de queimadas na região Metropolitana de Manaus disponibilizando helicópteros o equipamento bambi bucket, que são capazes de despejar cerca de 300 litros de água em cada sobrevoo, combatendo as chamas e diminuindo a questão da fumaça.

O anúncio da parceria com a Marinha foi feito, na sexta-feira (29), pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. Ainda na sexta, duas aeronaves cedidas pela instituição chegaram na sede do Corpo de Bombeiros.

Nesse primeiro momento, os helicópteros da Marinha devem atender os pontos sensíveis na região metropolitana, principalmente em locais de difícil acesso.

Mais reforços

Ainda nesta segunda-feira (2), também chegará outro helicóptero equipado com bambi bucket do estado de Mato Grosso do Sul, conforme informou o secretário de Segurança, coronel Vinicius Almeida.

A aeronave atuará como reforço junto com as da Marinha e começará a operar a partir de terça-feira (3).