Guarda Municipal morre em acidente a caminho do trabalho no Ano Novo no Amazonas

O Guarda Municipal Geisel Rodrigues morreu após um acidente de trânsito na manhã deste sábado (1º), enquanto estava a caminho do trabalho, na estrada Odovaldo Novo, em Parintins. A fatalidade aconteceu por volta das 6h, quando Geisel colidiu a motocicleta que pilotava contra outra moto. O outro condutor também ficou ferido. A Guarda Municipal de Parintins lamentou o falecimento do agente. "Neste momento de dor e tristeza nos solidarizamos com sua família e amigos".

