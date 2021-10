Grupo de Apoio à Mulheres Mastectomizadas do Amazonas é homenageado na Aleam

Manaus/AM - Em alusão a Campanha Outubro Rosa, o Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma) foi homenageada pelos 12 anos de serviços de amparo a mulheres em tratamento contra o câncer de mama. A honraria aconteceu nesta sexta-feira (15) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O deputado estadual João Luiz (Republicanos), autor da homenagem na Casa Legislativa, parabenizou a fundadora e diretora do Gamma, Oriona Ohse por criar um grupo que ajuda as mulheres a vencer a luta contra o câncer de mama.

Conforme o republicano, indicativos serão realizados no Poder Legislativo para os governos do Estado do Amazonas, Federal e Municipal possam ajudar o Grupo Gamma.

Oriona Ohse afirmou que é muito importante o reconhecimento do trabalho do Gamma, principalmente, com as mulheres que são acolhidas na FCecon e no grupo.

“Todo dia é dia de combater o câncer, todo dia é dia da mulher, todo dia é dia do ser humano, então, precisamos estar 24 horas empenhados com a nossa vida para plantar sementes para as outras pessoas que necessitam de apoio. A prevenção deve acontecer todo dia e não só no mês de outubro”, explicou Ohse, que indicou a construção do Hospital do Amor de Manaus para atendimento de pessoas com câncer.