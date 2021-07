Grávida de gêmeos descobre 3º filho na hora do parto no Amazonas

Apesar da surpresa, o parto ocorreu sem maiores complicações. A mãe e as crianças ficaram internadas por dois dias em Maués e foram transferidas para Manaus, pois no município não á ‘banco de leite’.

Manaus/AM - Uma mulher de 27 anos, que a princípio estava grávida de gêmeos, teve uma surpresa ao descobrir um terceiro filho, na hora do parto. O caso aconteceu no Hospital Raimunda Francisca Dinelli da Silva, no município de Maués, interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.