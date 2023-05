Imóveis da União sem uso podem se transformar em moradias no Amazonas

Manaus/AM - Foi feita nesta segunda-feira (29), pelo Governo do Amazonas, a solicitação de pelo menos quatro espaços do Governo Federal que estão sem uso no estado para destinar a projetos de moradias. Os locais farão parte do programa estadual de habitação Amazonas Meu Lar.

Segundo o governador Wilson Lima, os pedidos já haviam sido protocolados pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), para obter dois prédios na área central de Manaus, e dois terrenos, um na Zona Centro-Oeste da cidade e outro no município de Itacoatiara. Os quatro espaços estão sem uso e, segundo a Suhab, já há projetos do Estado para eles.

“Inicialmente a gente trouxe uma proposta que inclui, aproximadamente, 500 famílias beneficiadas com essa ação. A gente trouxe alguns projetos e a equipe está começando a fazer essa avaliação. Daqui a 20 dias, mais ou menos, a equipe deve estar no estado do Amazonas para conhecer alguns projetos que a gente tem de habitação e também para visitar esses prédios para que a gente possa avançar nessas tratativas”, explicou o governador.

O Amazonas Meu Lar foi lançado este ano e pretende alcançar mais de 22,1 mil soluções de moradia definitivas. A previsão de execução é de quatro anos, com a estimativa de gerar 51 mil empregos diretos e indiretos.

Com informações da assessoria