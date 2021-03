Governo recebe indicação de Roberto Cidade sobre anuidade de conselhos

De acordo com Roberto Cidade, a solicitação é oportuna, uma vez que todos os segmentos da sociedade sofrem consequências financeiras por conta da pandemia do coronavírus. Através do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, via ofício 820/2021, o deputado recebeu a informação de que a sugestão foi recebida e encaminhada “ao Ministério da Economia, bem como à Casa Civil e à Secretaria de Governo da Presidência da República”, para apreciação.

