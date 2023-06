Governo propõe reajuste de 15% para professores no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas apresentou nesta quinta-feira (1º) nova proposta de reajuste salarial para professores e demais trabalhadores da educação, no percentual de 15,19%. O governador Wilson Lima informou a nova proposta durante coletiva de imprensa.

A proposta ainda será analisada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas (Sinteam), que pedem reajuste de 25%, e estão em greve desde 17 de maio.

O governo propôs conceder o reajuste de 15,19% de forma escalonada, com 8% sendo concedidos de forma imediata, pago a partir da folha de junho, 3% em outubro, e 4,19% sendo pagos em maio de 2024. Os valores descontados dos salários dos professores também devem ser devolvidos.

O Governo do Estado também vai aumentar em 18,42% o valor do auxílio-transporte dos servidores da educação, saindo de R$ 167,20 para R$ 198. O impacto na folha de pagamento, com o reajuste da data-base, será na ordem de R$ 2,128 bilhões/ano.

Além disso, serão encaminhados de imediato, para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), dois Projetos de Lei (PLs) para concessão de Regime Complementar para secretários escolares e coordenadores distritais. Serão concedidas, ainda, 2.225 progressões verticais para professores e pedagogos da rede estadual de ensino.



A partir do reajuste da data-base anunciado por Wilson Lima, o piso salarial pago aos professores da rede estadual do Amazonas chegará a R$ 5.129,16, valor 16,03% acima do piso salarial nacional, tornando a remuneração da rede estadual a 9º maior entre os demais estados e o Distrito Federal.



Com a efetivação do reajuste da data-base, o Governo do Amazonas reafirma o interesse em construir soluções para garantir o cumprimento de direitos dos trabalhadores e a valorização da categoria, em especial dos cerca de 60% dos profissionais que seguem em sala de aula e que não aderiram à paralisação, considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).



Evolução do piso salarial



Com o reajuste da data-base, o piso salarial dos professores de jornada de 40 horas sairá de R$ 4.749,22 para R$ 5.129,16. O valor pago no Amazonas, que atualmente já é superior ao piso nacional (R$ 4.420,55), vai ficar 16,03% maior que o piso pago no país. Somente em retroativos, os servidores irão receber em junho R$ 1.519,76.



Para o professor em início de carreira, que atualmente recebe R$ 5.416,42 somados salário e auxílios alimentação e transporte, o reajuste anunciado por Wilson Lima vai elevar a remuneração, incluindo os auxílios, para R$ 5.827,16.