Governo propõe a Aleam parcelar precatórios no valor de R$ 409 milhões

"Ressalto que a presente Propositura objetiva contribuir para a estabilidade fiscal do Estado do Amazonas e a geração de mais recursos para a execução das políticas públicas fundamentais à sociedade amazonense", ressalta uma mensagem assinada pelo governador Wilson Lima.

Manaus/AM - Foi enviado para a Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam), pelo Governo do Amazonas, um projeto de lei para parcelar em 2023, o valor de R$ 409,6 milhões em precatórios, dívidas que o poder público tem com pessoas físicas ou jurídicas que tenham processado judicialmente.

