Governo investiga aumento de casos da covid em municípios do Amazonas

Após os municípios de Jutaí e Boa Vista do Ramos, no Amazonas, apresentarem aumento no número de casos de Covid-19, o secretário de saúde do Amazonas, Anoar Samad, informou nesta terça-feira (16) que assim que foi informado sobre o agravamento dos casos nesses municípios enviou equipes para lá para investigar as infecções.

A prefeitura de Boa Vista do Ramos, entrou em alerta e afirmou que a cidade está enfrentando um novo pico da pandemia. No Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (15), apenas três municípios registraram novos casos, incluindo Boa Vista do Ramos.

Já em Jutaí, os casos têm aumentado nos últimos dias também. Só no dia 8 de novembro, 87 novos casos foram registrados.

O secretário ainda pontuou que alguns municípios têm forte presença de indígenas, e que alguns, por motivos religiosos, não se imunizaram, resultando em possíveis infecções do vírus.

Em Boa Vista do Ramos cerca de 20.122 doses aplicadas até a última segunda-feira, e em Jutaí 16.684.