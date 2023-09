Governo investe R$ 8,7 milhões na pavimentação do sistema viário de Silves

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) deu início às obras de recuperação e pavimentação de ruas do sistema viário da sede do município de Silves (distante 204 quilômetros de Manaus).

Com investimento no valor de R$ 8,7 milhões, o contrato prevê a pavimentação de 5,88 quilômetros, distribuídos em 22 ruas. Nesta etapa, estão em andamento os serviços de terraplenagem, com reforço de sub-base, nas ruas 14, 15, 16, 17, 18, 19, Projetadas 1, 2 e 3 e Armando Almeida.

Com 15% de conclusão, a obra contempla serviços de terraplenagem; pavimentação em concreto asfáltico; e drenagem superficial e profunda, com sarjeta, meio-fio e calçada.

O secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, destacou a importância do investimento em infraestrutura no interior do Amazonas. “Esta é mais uma obra do Governo Wilson Lima voltada para a melhoria da mobilidade urbana no interior do estado. São obras de infraestrutura como esta que facilitam o ir e vir da população, levando benefícios, mais dignidade e segurança a cada cidadão”, destacou.

Situado na região do Médio Amazonas, o município de Silves conta com uma população de 11.559 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao Censo de 2022.