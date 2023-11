Governo investe R$ 380 mil na compra de alimentos da agricultura familiar de Iranduba, Itacoatiara e Manaus

Manaus/AM - Mais de R$ 380 mil em recursos já foram investidos na compra de alimentos da agricultura familiar dos municípios de Iranduba e Itacoatiara (a 27 e 176 quilômetros da Capital), e da zona rural de Manaus. A ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, coordenado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Segundo o coordenador do PAA no Amazonas, Juliano Osawa, o Programa veio também para facilitar e ajudar a escoar a produção dos agricultores que foram afetados pela estiagem. Além de incentivar a parte social com a doação desses alimentos às entidades.

“Nós fazemos essas entregas para instituições cadastradas no programa, entidades da rede socioassistencial que vão beneficiar pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, garantindo também a segurança alimentar dessa população”, diz Juliano.

Com a entrega realizada na quinta-feira (23), com um total de quatro aquisições até o momento, já foram realizadas a compra com doação simultânea de mais de 93 toneladas de alimentos de 110 agricultores familiares, no valor de investimento de R$ 380 mil em recursos.

As entregas dos alimentos ocorrem todas as terças e quintas-feiras, em Manaus, de produtores rurais de Itacoatiara, Iranduba e da zona rural de Manaus, que foram selecionados no edital de chamamento público do PAA. Cada agricultor tem um limite de R$ 15 mil para aquisição de seus produtos.

Entre os produtos estão: melancia, milho verde, jambu, pepino, couve, pimentão, espinafre, macaxeira, rúcula, mamão Havaí, feijão de metro, abóbora de leite e banana prata e entre outros.

Os alimentos foram destinados para 34 instituições socioassistenciais de Manaus, que vão beneficiar famílias em vulnerabilidade social e nutricional, de modo a complementar a refeição, garantindo a segurança alimentar das pessoas atendidas.

PAA Amazonas



Coordenado pela Sepror, neste biênio 23/24, o programa conta com 1.103 agricultores cadastrados que têm seus produtos comprados pelo PAA, e 155 entidades da rede socioassistencial cadastradas no programa que recebem esses alimentos, em 56 municípios do Amazonas. No total, serão investidos mais de R$ 8,1 milhões na compra de produtos oriundos da agricultura familiar.

As atividades já iniciaram nos seguintes municípios: Presidente Figueiredo, Tonantins, Maraã, Eirunepé, Careiro da Várzea, Manacapuru, Itacoatiara, Iranduba, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Urucará, Urucurituba, Benjamin Constant, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro Castanho, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Itapiranga, Jutaí, Manaquiri, Manicoré, e na capital, Manaus.