Governo injeta 10 milhões no Festival Folclórico de Parintins; confira data

Manaus/AM - O governador do Amazonas Wilson Lima lançou o 56º Festival Folclórico de Parintins, e anunciou o repasse de R$ 10 milhões para a realização da festa, sendo R$ 5 milhões para os bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

Lima reforçou que este ano o festival promete ser muito maior.

“Ano passado, nós realizamos o maior festival de todos os tempos, mas pela demanda que a gente tem tido, em menos de duas horas os ingressos já foram vendidos, já não tem mais barco, já não tem mais acomodação, eu não tenho dúvida de que esse ano vai ser muito superior à festa do ano passado. E a gente vai apresentar mais um grande espetáculo”, afirmou Wilson Lima.



O Governo do Amazonas também vai fortalecer práticas sustentáveis antes, durante e depois do festival, em um trabalho conjunto com os bois Caprichoso e Garantido e os patrocinadores da festa.

“A gente tem três pilares importantes para esse ano, que é a cultura, o turismo, mas sobretudo, o mais importante deles, a sustentabilidade. A gente caminha para que o festival folclórico de Parintins chegue a um momento que seja 100% sustentável, porque disso dependem as futuras gerações”, disse Wilson Lima.

Parintins 2023

Em 2023, 56º Festival Folclórico de Parintins acontecerá nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho e, além do patrocínio do Governo do Amazonas, conta com incentivo da Coca-Cola Brasil, em uma parceria longa e consolidada na promoção do evento, que este ano completa 27 anos e anunciou o valor de R$ 2,5 milhões para esta edição.



“A gente tem uma emoção muito grande de participar e ver, todos os anos, o festival e orgulho porque a Coca-Cola é, há 27 anos, patrocinadora oficial”, disse o diretor de relações governamentais da Coca-Cola, Vitor Bica, agradecendo ao governador Wilson Lima pela parceria.