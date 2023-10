Governo envia mais 14,5 toneladas de cestas básicas para população afetada pela seca no Amazonas

Manaus/AM - O Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Estiagem, coordenado pela Defesa Civil do Amazonas, enviou 710 cestas básicas, equivalente a 14,5 toneladas, para o município de Tabatinga, nesta quinta-feira (19). O transporte de ajuda humanitária foi viabilizado pelo Governo do Amazonas em parceria com o Governo Federal e as Forças Armadas do Brasil.

O município de Tabatinga servirá de cidade polo, onde as cestas básicas serão armazenadas em uma central de abastecimento e, posteriormente, os alimentos serão redirecionados para os municípios e comunidades vizinhas por meio de aeronaves menores e embarcações. Nos próximos dias serão enviadas cerca de 10 mil cestas para Tabatinga através da aeronave KC 390 da Força Aérea Brasileira.

As cestas básicas são compostas por 31 itens não perecíveis e são destinadas à população afetada pela estiagem nos municípios de Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins, todos localizados na calha do Alto Solimões.

"Nos próximos dias, as aeronaves da FAB continuarão fazendo o transporte dos alimentos, totalizando 10 mil cestas básicas, para atender a população afetada pela seca nos municípios do Alto Solimões. O Governo do Amazonas, através da Defesa Civil e os demais órgãos estão empenhados para levar ajuda humanitária para população de forma célere", destacou o chefe do Departamento de Preparação e Assistência Pós-Desastre da Defesa Civil, tenente Aldimar.