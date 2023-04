Governo envia à Aleam projeto que extingue Faar e cria três novas secretarias

O projeto também prevê outras alterações administrativas em algumas pastas, como na Secretaria de Governo, que passará a ter mais autonomia; na Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração e Desenvolvimento da Educação do Amazonas (UGP-Padeam), alteração em alguns cargos; na Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati), serão criados novos cargos de confiança; e também mudança nos cargos de confiança e de comissão do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

